حصان هارب يتسبب بحادث (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أثبتت دراسة حديثة أن احتفالات الجماهير في ملاعب كرة القدم قد تُحدث اهتزازات أرضية حقيقية، ما يجعل تعبير "زلزال كروي" أقرب إلى الواقع منه إلى المجاز.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد وانخفاض نسبة الرطوبة.
بمنشور مستوحى من سلسلة الأفلام الشهيرة حرب النجوم، أشعل حساب البيت الأبيض خلال الساعات الماضية حرباً من نوعا آخر.