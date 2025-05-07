نجاة بأعجوبة من وسط النيران (فيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.