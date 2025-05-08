هذا رأي كارلوس غصن برؤساء البلديات (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأميركية، والتي أثارت ذهول السكان.أوضح خبراء الأرصاد في مركز "فوكس فوركاست" الأميركي أن الظاهرة الغريبة تعود إلى إنفجار ما، أدى إلى تشكل دوامة هوائية سريعة، حبست الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية.
نجا إثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن إنهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق إندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.رغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة.
أثار إعلان الهند إطلاق اسم "عملية سندور" في هجومها الصاروخي على باكستان، تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها.