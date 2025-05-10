عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
الألعاب النارية في سماء موسكو بمناسبة عيد النصر.
حضر الممثل والنجم السينمائي الأميركي، الحاصل على الجنسية الروسية، ستيفن سيغال العرض العسكري في الساحة الحمراء بروسيا، بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد النصر.
إعتبر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، أن "رؤساء بلديات لبنان من قِبل الشعب، لكن لا يملكون أي سلطة حقيقية".وأضاف: "لا رقابة على الميزانية. لا سلطة اتخاذ القرار.. ينتخبهم الشعب، لكن صلاحياتهم محدودة بالنظام".