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عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)
عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)
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عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)

منوعات

2025-05-10 | 07:19
عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)
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عيد النصر.. جندي روسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج (فيديو)

جندي من حرس الشرف الروسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج خلال إحتفالات عيد النصر، وسط تفاعل من الحاضرين.

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