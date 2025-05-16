من أصول لبنانية... حفيد جديد ينضم إلى عائلة ترامب (صورة)

وكتبت تيفاني على إكس كاشفةً اسمه في تعليقها: «مرحباً بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه».

ومايكل هو ابن رجل الأعمال والملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس. ونشأ في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو ينحدر من أصول لبنانية في عائلة ثرية جداً، إذ يمتلك والده في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقد تلقّى بولس تعليمه في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن لإكمال دراسته، أما تيفاني فهي ابنة ترامب من زوجته الثانية، مارلا مابلز، وقد انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها.