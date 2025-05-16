"حيوانات" يتسببون في زحمة سير! (فيديو)

تسبّب شجار بين 2 من حيوانات "المرموط" في توقف حركة المرور بأحد الطرق في الصين، بعدما اندفعت إلى وسط الطريق وبدأت بالتعارك، في مشهد طريف انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. والحادثة الغريبة وأدت إلى ازدحام مروري مؤقت.



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