"حيوانات" يتسببون في زحمة سير! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
وضعت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مولودها الأول من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية، ويعد المولود الجديد الحفيد الحادي عشر لترامب.
وُضع كاهن إيطالي تتهمه الشرطة بحيازة صور إباحية لأطفال في الإقامة الجبرية، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس الخميس.
يسيطر طقس خريفيّ متقلب على لبنان يترافق مع كتل هوائية حارة واستقرار تام في الأحوال الجوية الجمعة.وترتفع درجات الحرارة، وتشتد السبت بكشل كبير لتضعف الاحد.