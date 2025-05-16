عندما يتدخل الفيل في البث المباشر (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تسبّب شجار بين 2 من حيوانات "المرموط" في توقف حركة المرور بأحد الطرق في الصين، بعدما اندفعت إلى وسط الطريق وبدأت بالتعارك، في مشهد طريف انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. والحادثة الغريبة وأدت إلى ازدحام مروري مؤقت.شاهد الفيديو:
وضعت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مولودها الأول من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية، ويعد المولود الجديد الحفيد الحادي عشر لترامب.
وُضع كاهن إيطالي تتهمه الشرطة بحيازة صور إباحية لأطفال في الإقامة الجبرية، وفق ما قال محاميه لوكالة فرانس برس الخميس.