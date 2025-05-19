الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بركان يثور بإرتفاع 7000 متر (فيديو)
بركان يثور بإرتفاع 7000 متر (فيديو)
A-
A+

بركان يثور بإرتفاع 7000 متر (فيديو)

منوعات

2025-05-19 | 03:12
بركان يثور بإرتفاع 7000 متر (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بركان يثور بإرتفاع 7000 متر (فيديو)

ثار البركان الواقع في جزيرة فلوريس مرتين، مطلقاً أعمدة من الرماد وصل إرتفاعها إلى حوالي 7000 متر فوق مستوى سطح البحر.
وقد أصدرت السلطات حظراً على الإقتراب لمسافة 6 كيلومترات من فوهة بركان ليووتوبي لاكي لاكي.

اقرأ ايضا في منوعات

بط ملطخٌ باللون الأزرق.. والسلطات تفتح تحقيقاً
Play
02:35

بط ملطخٌ باللون الأزرق.. والسلطات تفتح تحقيقاً

فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا عاجلا في حادثة تلوّث بيئي غير مسبوقة شهدها نهر جوندياي في ولاية ساو باولو، بعد تسرّب كميات كبيرة من صبغة كيميائية زرقاء إلى مجرى النهر نتيجة انقلاب شاحنة.

02:35

بط ملطخٌ باللون الأزرق.. والسلطات تفتح تحقيقاً

فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا عاجلا في حادثة تلوّث بيئي غير مسبوقة شهدها نهر جوندياي في ولاية ساو باولو، بعد تسرّب كميات كبيرة من صبغة كيميائية زرقاء إلى مجرى النهر نتيجة انقلاب شاحنة.

هل تمّ ضرب الرئيس عمداً بالميكروفون؟ (فيديو)
Play
02:26

هل تمّ ضرب الرئيس عمداً بالميكروفون؟ (فيديو)


إتهم خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، صحفياً تلفزيونياً بأنه ضربه "عن قصد" بالميكروفون على أنفه أثناء خروجه من مركز اقتراع في بوينس آيرس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.
الحادث وقع وسط حشد من الصحفيين، حيث أظهر مقطع مصور ميلي يوقف موكبه غاضبًا ويوجه إتهاماً مباشراً للصحفي الذي نفى تعمده.

02:26

هل تمّ ضرب الرئيس عمداً بالميكروفون؟ (فيديو)


إتهم خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، صحفياً تلفزيونياً بأنه ضربه "عن قصد" بالميكروفون على أنفه أثناء خروجه من مركز اقتراع في بوينس آيرس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.
الحادث وقع وسط حشد من الصحفيين، حيث أظهر مقطع مصور ميلي يوقف موكبه غاضبًا ويوجه إتهاماً مباشراً للصحفي الذي نفى تعمده.

طقس لبنان: متى تنكفئ الكتل الحارة؟
Play
02:09

طقس لبنان: متى تنكفئ الكتل الحارة؟

تنكفئ الكتل الحارة بشكل كلي، فيعود الطقس المعتدل ليؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

02:09

طقس لبنان: متى تنكفئ الكتل الحارة؟

تنكفئ الكتل الحارة بشكل كلي، فيعود الطقس المعتدل ليؤثر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025