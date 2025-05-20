مسلّح يُهاجم فتاة داخل سيارتها في رأس النبع (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ثار البركان الواقع في جزيرة فلوريس مرتين، مطلقاً أعمدة من الرماد وصل إرتفاعها إلى حوالي 7000 متر فوق مستوى سطح البحر. وقد أصدرت السلطات حظراً على الإقتراب لمسافة 6 كيلومترات من فوهة بركان ليووتوبي لاكي لاكي.
فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا عاجلا في حادثة تلوّث بيئي غير مسبوقة شهدها نهر جوندياي في ولاية ساو باولو، بعد تسرّب كميات كبيرة من صبغة كيميائية زرقاء إلى مجرى النهر نتيجة انقلاب شاحنة.
إتهم خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، صحفياً تلفزيونياً بأنه ضربه "عن قصد" بالميكروفون على أنفه أثناء خروجه من مركز اقتراع في بوينس آيرس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.الحادث وقع وسط حشد من الصحفيين، حيث أظهر مقطع مصور ميلي يوقف موكبه غاضبًا ويوجه إتهاماً مباشراً للصحفي الذي نفى تعمده.