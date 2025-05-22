الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.