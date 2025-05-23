الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)
مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)
A-
A+

مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)

منوعات

2025-05-23 | 06:46
مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها "Melania"، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتبت ميلانيا عبر منصة "إكس" مرفقة منشورها بفيديو: "يشرفني أن أقدم لكم Melania، والتي تم سردها بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصوتي، دعوا مستقبل النشر يبدأ".

ويتوفر الكتاب الصوتي باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي لميلانيا ترامب مقابل 25 دولارا، ويصل زمن تشغيله إلى سبع ساعات.

كما أفادت شركة ElevenLabs بأن الكتاب متاح بلغات أخرى مثل الإسبانية، والبرتغالية، والهندية، مع وعود بإضافة المزيد من اللغات قريبا.

وكانت مذكرات ميلانيا قد نُشرت في أكتوبر 2024، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وتتناول سيرتها الذاتية منذ نشأتها في يوغوسلافيا خلال الحرب الباردة وصولا إلى زواجها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد أثار الكتاب جدلا واسعا قبل صدوره، خاصة بعد أن تناولت ميلانيا فيه موقفا داعما لحق النساء في اتخاذ قراراتهن بشأن الإنجاب.

وجاء في الكتاب: "من الضروري أن تملك المرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب بناءً على قناعاتها، دون تدخل أو ضغط من الحكومة".

وجاء إطلاق النسخة الصوتية بالتزامن مع توقيع الرئيس ترامب قانون "Take It Down Act" الذي يجرّم نشر الصور الواقعية والمزيفة المُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها.

وحضرت ميلانيا مراسم التوقيع، حيث شددت على مخاطر الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه "الحلوى الرقمية" للجيل القادم.

 

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - شاكيرا تسقط!
Play
2025-05-22

بالفيديو - شاكيرا تسقط!

في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.
في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

2025-05-22

بالفيديو - شاكيرا تسقط!

في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.
في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Play
2025-05-22

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.

2025-05-22

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.

شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن
Play
2025-05-22

شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية كانا يشاركان ضمن فعالية في المتحف اليهودي بواشنطن، ألقي القبض على المهاجم، لتكشف الشرطة لاحقا أنه يدعى الياس رودريغز.
فيما تداولت منصات إعلامية على منصة "إكس" فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.
وكانت شرطة العاصمة الأميركية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس أن رودريغز يبلغ من العمر 30 عاماً، ويتحدر من شيكاغو، مضيفة أنه هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".

2025-05-22

شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية كانا يشاركان ضمن فعالية في المتحف اليهودي بواشنطن، ألقي القبض على المهاجم، لتكشف الشرطة لاحقا أنه يدعى الياس رودريغز.
فيما تداولت منصات إعلامية على منصة "إكس" فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.
وكانت شرطة العاصمة الأميركية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس أن رودريغز يبلغ من العمر 30 عاماً، ويتحدر من شيكاغو، مضيفة أنه هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025