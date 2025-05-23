مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)

وكتبت ميلانيا عبر منصة "إكس" مرفقة منشورها بفيديو: "يشرفني أن أقدم لكم Melania، والتي تم سردها بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصوتي، دعوا مستقبل النشر يبدأ".

ويتوفر الكتاب الصوتي باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي لميلانيا ترامب مقابل 25 دولارا، ويصل زمن تشغيله إلى سبع ساعات.

كما أفادت شركة ElevenLabs بأن الكتاب متاح بلغات أخرى مثل الإسبانية، والبرتغالية، والهندية، مع وعود بإضافة المزيد من اللغات قريبا.

وكانت مذكرات ميلانيا قد نُشرت في أكتوبر 2024، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، وتتناول سيرتها الذاتية منذ نشأتها في يوغوسلافيا خلال الحرب الباردة وصولا إلى زواجها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد أثار الكتاب جدلا واسعا قبل صدوره، خاصة بعد أن تناولت ميلانيا فيه موقفا داعما لحق النساء في اتخاذ قراراتهن بشأن الإنجاب.

وجاء في الكتاب: "من الضروري أن تملك المرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب بناءً على قناعاتها، دون تدخل أو ضغط من الحكومة".

وجاء إطلاق النسخة الصوتية بالتزامن مع توقيع الرئيس ترامب قانون "Take It Down Act" الذي يجرّم نشر الصور الواقعية والمزيفة المُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها.

وحضرت ميلانيا مراسم التوقيع، حيث شددت على مخاطر الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بأنه "الحلوى الرقمية" للجيل القادم.