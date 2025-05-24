معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"

في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.

في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.