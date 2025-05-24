معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها "Melania"، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.