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معلومات عن خلل تقني في منصة &quot;إكس&quot;
معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"
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معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"

منوعات

2025-05-24 | 08:59
معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"
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Aljadeed
معلومات عن خلل تقني في منصة "إكس"

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مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)
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2025-05-23

مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها "Melania"، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

2025-05-23

مذكرات ميلانيا ترامب.. بتوقيع التكنولوجيا (فيديو)

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها "Melania"، ولكن هذه المرة بلمسة تكنولوجية جديدة، إذ تم سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

بالفيديو - شاكيرا تسقط!
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2025-05-22

بالفيديو - شاكيرا تسقط!

في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.
في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

2025-05-22

بالفيديو - شاكيرا تسقط!

في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح.
في التفاصيل، وبينما كانت شاكيرا تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
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2025-05-22

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.

2025-05-22

الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.

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