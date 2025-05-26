مواطن كويتي يقرّر إختبار العلاقة بين الألوان والحرارة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أدى ماس كهربائي في "بيك آب" محمّل بأدوات كهربائية إلى إحتراقه على طريق الرميلة.وقد أظهر مقطع مصور الـ "بيك آب" وهو يمضي قدماً والنيران مشتعلة في جزئه الخلفي بمشهد أثار صدمة المتواجدين في المنطقة.
بعلبك.. قتيلان بحفل زفاف في بلدة بوداي
أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه جنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قريبة من منتجع زيرمات الشهير، بعد بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقترب من أربعة آلاف متر.