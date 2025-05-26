كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في تجربة بسيطة لكن ذكية، قام مواطن كويتي بإكتشاف أثر ألوان الأرضيات والأسطح على درجات الحرارة تحت أشعة الشمس اللاهبة، ليرصد بنفسه الفارق الصادم بين الألوان بين سطح وآخر.التجربة تسلط الضوء على أهمية إختيار ألوان الأسطح لتقليل إمتصاص الحرارة، خاصة في البلدان الحارة مثل دول الخليج.
بعلبك.. قتيلان بحفل زفاف في بلدة بوداي
أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه جنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قريبة من منتجع زيرمات الشهير، بعد بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقترب من أربعة آلاف متر.