كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)

أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه جنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قريبة من منتجع زيرمات الشهير، بعد بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقترب من أربعة آلاف متر.