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كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)
كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)
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كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)

منوعات

2025-05-26 | 08:16
كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)
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Aljadeed
كتلة لهب متحرّكة على طريق الرميلة (فيديو)

أدى ماس كهربائي في "بيك آب" محمّل بأدوات كهربائية إلى إحتراقه على طريق الرميلة.
وقد أظهر مقطع مصور الـ "بيك آب" وهو يمضي قدماً والنيران مشتعلة في جزئه الخلفي بمشهد أثار صدمة المتواجدين في المنطقة.

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