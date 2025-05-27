ترقب للحكم على "الشيطان".. طبيب إعتدى على مئات القاصرين

بعد محاكمة استمرت 3 أشهر في فرنسا، قال جويل لو سكوارنيك، الجراح السابق المتّهم بالاعتداء جنسيا على أطفال، والذي وصفه الادعاء بأنه "شيطان"، أنه لا يطلب "أي تساهل" من المحكمة، بل الحق في "قدر من الإنسانية"، قبل أن تشرع المحكمة في المداولة.

ويُفترض أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضية، الأربعاء.

وقال المتّهم الذي دُعي للتحدث مرة أخيرة أمام المحكمة: "لا أطلب من المحكمة أي رأفة، بل فقط منحي الحق في أن أصبح إنسانا أفضل، وأن أستعيد الجانب الذي افتقرت إليه بشدة من إنسانيتي".

وأفاد ماكسيم تيسييه، محامي لو سكوارنيك المتهم بالاعتداء جنسيا على 299 مريضا معظمهم كانوا قاصرين، بأن "جويل لو سكوارنيك لا يطلب التهرب من العقوبة التي طلبها الادعاء"، بل يطلب "فريق الدفاع من المحكمة الأخذ بالأدلة التي تصب في مصلحة المتهم"، بما في ذلك الاعتراف أثناء المحاكمة بكامل الوقائع التي يُحاكم من أجلها.

وقال تيسييه سابقا إن "موكّلي مذنب تماما".

وطلب المدعي العام ستيفان كيلينبرغر، الجمعة، السجن 20 عاما للمتهم مع سلسلة من الإجراءات الأمنية.

وطلب أيضا تدبيرا خاصا هو "الاحتجاز الأمني"، الذي يطبق بعد أن يقضي الشخص المدان عقوبته، "بسبب الاضطرابات الخطيرة في شخصيته والخطورة الناجمة عن هذه الاضطرابات من حيث مخاطر معاودة نشاطه الإجرامي".

وتضمنت طلبات المدعي العام منع لو سكوارنيك بشكل دائم من ممارسة الطب أو أي مهنة صحية أخرى، وعدم السماح له بعد الآن بالعمل مع القاصرين، أو امتلاك حيوانات، بسبب ميوله البهيمية.

كذلك دعا إلى تجريد المتهم من حقوقه المدنية والعائلية لمدة 10 سنوات.

وتمكن المحققون من تعقب ضحايا لو سكوارنيك، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاما وقت الاعتداءات عليهم، من خلال فحص مذكراته التي عُثر عليها أثناء تفتيش منزله في عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة 6 سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب.

وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلا عن العنف الذي مارسه ضدهم، والذي كان في كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبي.

وسبق أن حُكم على الطبيب السابق في عام 2020 في سانت (وسط غرب فرنسا) بالسجن 15 عاما بتهمة اغتصاب 4 أطفال والاعتداء عليهم جنسيا، بينهم قريبتان.



