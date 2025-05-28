بعد صفعة ماكرون.. "زوجتك تضربك؟ سجل في دورات الدفاع عن النفس! (صورة)

في موجة سخرية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر الفرنسيون تقديم دورات للدفاع عن النفس بإعلان محدث بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون من زوجته بريجيت.



