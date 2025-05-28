بعد صفعة ماكرون.. "زوجتك تضربك؟ سجل في دورات الدفاع عن النفس! (صورة)
في موجة سخرية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر الفرنسيون تقديم دورات للدفاع عن النفس بإعلان محدث بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون من زوجته بريجيت.
ووفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء في الإعلان المنشور في صورة يبدو أنها التُقطت في أحد صالات الألعاب الرياضية الفرنسية: "زوجتك تضربك؟ سجل في دورات الدفاع عن النفس! لمزيد من المعلومات، اتصل بالإدارة". ويظهر على الملصق الإعلاني صورة لماكرون بعين مغطاة وعلامة كدمة على جبينه.