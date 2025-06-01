طقس لبنان: الحرارة ترتفع مجدداً

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لواتساب عن إيقاف دعم التطبيق لعدد من الهواتف الذكية القديمة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، ضمن دورة التحديثات الدورية للتطبيق.

وكان من المقرر تنفيذ هذا التغيير في 5 أيار، لكنه تأجل لعدة أسابيع قبل أن يُحدد 1 حزيران كموعد نهائي.

وابتداءً من هذا التاريخ، لن يعمل واتساب إلا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما سيتم إيقاف الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.