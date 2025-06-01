طقس لبنان: الحرارة ترتفع مجدداً
يتأثّر لبنان بطقس معتدل لغاية يوم الخميس، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب. تعود الحرارة وترتفع اواخر الاسبوع.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤.
الاثنين:
ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.