قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)



أفادت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية بأن ملايين من نحل العسل فرّت بعد إنقلاب شاحنة كانت تنقل خلايا قرب مدينة ليندن القريبة من الحدود الكندية.

وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31751 كيلوغراما من خلايا النحل، مشيرة إلى أنها تقدّر عدد النحل الذي هرب من الخلايا جرّاء إنقلاب الشاحنة بنحو 250 مليون نحلة.