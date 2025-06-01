قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 500 شخص خلال الإحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.الجدير ذكره، أن الفريق الفرنسي لأول مرة يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
يتأثّر لبنان بطقس معتدل لغاية يوم الخميس، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب. تعود الحرارة وترتفع اواخر الاسبوع.
أفادت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية بأن ملايين من نحل العسل فرّت بعد إنقلاب شاحنة كانت تنقل خلايا قرب مدينة ليندن القريبة من الحدود الكندية.وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31751 كيلوغراما من خلايا النحل، مشيرة إلى أنها تقدّر عدد النحل الذي هرب من الخلايا جرّاء إنقلاب الشاحنة بنحو 250 مليون نحلة.