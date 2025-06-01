إحتفالات تتحوّل إلى شغب! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في إطار الإستعدادات المكثفة لموسم الحج، إستعرضت قوات الأمن جاهزيتها العالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة هذا العام.
يتأثّر لبنان بطقس معتدل لغاية يوم الخميس، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب. تعود الحرارة وترتفع اواخر الاسبوع.
أفادت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية بأن ملايين من نحل العسل فرّت بعد إنقلاب شاحنة كانت تنقل خلايا قرب مدينة ليندن القريبة من الحدود الكندية.وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31751 كيلوغراما من خلايا النحل، مشيرة إلى أنها تقدّر عدد النحل الذي هرب من الخلايا جرّاء إنقلاب الشاحنة بنحو 250 مليون نحلة.