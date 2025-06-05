الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟
كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟
A-
A+

كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟

منوعات

2025-06-05 | 03:01
كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود ، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة  داخل البلاد و جنوبها .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  
مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و على المرتفعات، حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الجمعة:  
مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

الأحد:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال .
-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و 80 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,27
-ساعة غروب الشمس:19,45. 
 

اقرأ ايضا في منوعات

مجزرة كبيرة في قطيع ماعز بعكار.. والسبب دواء؟ (فيديو)
Play
04:05

مجزرة كبيرة في قطيع ماعز بعكار.. والسبب دواء؟ (فيديو)

فوجئ أحد الرعاة في منطقة عكار، صباح اليوم، بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز، وعلى الفور حضر رئيس المجلس البلدي حسين طالب والمختار ناصر مرعي والمختار عبد الحميد علي، واطلعوا على هذه المجزرة، وسطروا إفادة في ذلك.
كما وحضرت دورية أمنية وبدأ التحقيق في نوعية الأدوية التي اعطيت للماعز. وايضاً حضر خبراء من مصلحة الزراعة في عكار وأخذت عينات من اجل معرفة أسباب هذه الحالة، حيث افادت مصادر متابعة ان سبب نفوق هذا القطيع دواء يجري فحصه ومصدره.

04:05

مجزرة كبيرة في قطيع ماعز بعكار.. والسبب دواء؟ (فيديو)

فوجئ أحد الرعاة في منطقة عكار، صباح اليوم، بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز، وعلى الفور حضر رئيس المجلس البلدي حسين طالب والمختار ناصر مرعي والمختار عبد الحميد علي، واطلعوا على هذه المجزرة، وسطروا إفادة في ذلك.
كما وحضرت دورية أمنية وبدأ التحقيق في نوعية الأدوية التي اعطيت للماعز. وايضاً حضر خبراء من مصلحة الزراعة في عكار وأخذت عينات من اجل معرفة أسباب هذه الحالة، حيث افادت مصادر متابعة ان سبب نفوق هذا القطيع دواء يجري فحصه ومصدره.

حيلة مجنونة.. حضرا نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر
Play
03:19

حيلة مجنونة.. حضرا نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر

في مغامرة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف شابان بلجيكيان عن تمكنهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا بعد أن اختبآ داخل مرحاض في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ لمدة 27 ساعة.

03:19

حيلة مجنونة.. حضرا نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر

في مغامرة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف شابان بلجيكيان عن تمكنهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا بعد أن اختبآ داخل مرحاض في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ لمدة 27 ساعة.

اقتحم "مارالاغو" ليتزوج حفيدة ترامب .. وهذا ما واجهه!
Play
2025-06-04

اقتحم "مارالاغو" ليتزوج حفيدة ترامب .. وهذا ما واجهه!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاما في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد أن حاول تسلق جدار منتجع "مارالاغو" الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، مدعيا أنه جاء "لينشر الإنجيل بين يديه ويتزوج حفيدته المراهقة".

2025-06-04

اقتحم "مارالاغو" ليتزوج حفيدة ترامب .. وهذا ما واجهه!

ألقت الشرطة الأميركية القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاما في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد أن حاول تسلق جدار منتجع "مارالاغو" الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، مدعيا أنه جاء "لينشر الإنجيل بين يديه ويتزوج حفيدته المراهقة".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025