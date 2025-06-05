كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة داخل البلاد و جنوبها .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و على المرتفعات، حيث تلامس معدلاتها الموسمية.الجمعة:مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.السبت:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.الأحد:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال .-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و 80 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,27-ساعة غروب الشمس:19,45.