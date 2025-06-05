مجزرة كبيرة في قطيع ماعز بعكار.. والسبب دواء؟ (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
توافد أكثر من 1.6 مليون مسلم على صعيد عرفات، اليوم الخميس، تغمرهم المشاعر الإيمانية لأداء الركن الأعظم لفريضة الحج في مشهد إيماني مهيب.
في مغامرة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف شابان بلجيكيان عن تمكنهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا بعد أن اختبآ داخل مرحاض في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ لمدة 27 ساعة.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود ، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.