الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
فوجئ أحد الرعاة في منطقة عكار، صباح اليوم، بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز، وعلى الفور حضر رئيس المجلس البلدي حسين طالب والمختار ناصر مرعي والمختار عبد الحميد علي، واطلعوا على هذه المجزرة، وسطروا إفادة في ذلك.كما وحضرت دورية أمنية وبدأ التحقيق في نوعية الأدوية التي اعطيت للماعز. وايضاً حضر خبراء من مصلحة الزراعة في عكار وأخذت عينات من اجل معرفة أسباب هذه الحالة، حيث افادت مصادر متابعة ان سبب نفوق هذا القطيع دواء يجري فحصه ومصدره.
في مغامرة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف شابان بلجيكيان عن تمكنهما من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا بعد أن اختبآ داخل مرحاض في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ لمدة 27 ساعة.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود ، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.