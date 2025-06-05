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الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)
الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)
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الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)

منوعات

2025-06-05 | 08:55
الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)
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Aljadeed
الحجاج يقفون على جبل عرفات في مشهد إيماني مهيب (فيديو)

توافد أكثر من 1.6 مليون مسلم على صعيد عرفات، اليوم الخميس، تغمرهم المشاعر الإيمانية لأداء الركن الأعظم لفريضة الحج في مشهد إيماني مهيب.

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كما وحضرت دورية أمنية وبدأ التحقيق في نوعية الأدوية التي اعطيت للماعز. وايضاً حضر خبراء من مصلحة الزراعة في عكار وأخذت عينات من اجل معرفة أسباب هذه الحالة، حيث افادت مصادر متابعة ان سبب نفوق هذا القطيع دواء يجري فحصه ومصدره.

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