للمرة الاولى في التاريخ.. الأردن يتأهل الى كأس العالم 2026
بلغ الأردن نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على مضيفته عمان بثلاثية نظيفة مستغلا في الوقت ذاته خسارة العراق في وقت لاحق على أرضه امام كوريا الجنوبية 0-2 لتضمن الاخيرة بطاقتها ايضا في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من تصفيات اسيا المؤهلة الى مونديال 2026.
وتصدرت كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 19 نقطة مقابل 16 للأردن و12 للعراق قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة.
في المباراة الاولى، فرض مهاجم سيلانغور الماليزي علي علوان نفسه نجما للمباراة بتسجيله أهداف منتخب بلاده الثلاثة في الدقائق 45+7 من ركلة جزاء و51 و64.
وفي مباراة العراق وكوريا الجنوبية، دفع الاول ثمن طرد مهاجمه علي الحمادي في الدقيقة 24، قبل ان تتلقى شباكه هدفين في الشوط الثاني.