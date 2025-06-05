للمرة الاولى في التاريخ.. الأردن يتأهل الى كأس العالم 2026

فوجئ أحد الرعاة في منطقة عكار، صباح اليوم، بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز، وعلى الفور حضر رئيس المجلس البلدي حسين طالب والمختار ناصر مرعي والمختار عبد الحميد علي، واطلعوا على هذه المجزرة، وسطروا إفادة في ذلك.

كما وحضرت دورية أمنية وبدأ التحقيق في نوعية الأدوية التي اعطيت للماعز. وايضاً حضر خبراء من مصلحة الزراعة في عكار وأخذت عينات من اجل معرفة أسباب هذه الحالة، حيث افادت مصادر متابعة ان سبب نفوق هذا القطيع دواء يجري فحصه ومصدره.