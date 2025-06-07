كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟



يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

الاحد:

ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين:

ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

