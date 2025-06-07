كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟
يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤
الاحد:
ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاثنين:
ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.