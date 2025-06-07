إحتراق مطعم في كورنيش المزرعة ببيروت (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، أمس الجمعة، ولحسن الحظ لم الزلزال يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وتدمير النوافذ والجدران في مدينة كوبيابو شمالي العاصمة سانتياغو.
يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.
اظهر مقطع مصور لحظات من الاحتفال والفرح في مطار دمشق الدولي عقب وصول أول رحلة سعودية مباشرة لطائرة ركاب تابعة لشركة “فلاي ناس”، قادمة من العاصمة الرياض، بعد انقطاع استمر لأكثر من 12 عاما.