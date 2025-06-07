إحتراق مطعم في كورنيش المزرعة ببيروت (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة أتاكاما شمالي تشيلي، أمس الجمعة، ولحسن الحظ لم الزلزال يسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وتدمير النوافذ والجدران في مدينة كوبيابو شمالي العاصمة سانتياغو.