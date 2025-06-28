أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تمكن علماء مختصون من اكتشاف نوعين جديدين من الفيروسات المتوطنة في الخفافيش، ووجدوا أنها بالغة الخطورة، ويُمكن أن تؤدي إلى الوفاة كما أنها من الممكن أن تنتقل إلى البشر، وانتقالها يعني أن البشرية في انتظار وباء جديد، قد يكون أكثر خطورة وتدميراً من "كوفيد 19" أو "كورونا" الذي أرعب العالم قبل سنوات.
أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنن تجارة الكوكايين العالمية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث أصبح الكوكايين أسرع أسواق المخدرات نموا في العالم مع ارتفاع إنتاج كولومبيا وعدد المتعاطين في أوروبا والأميركتين.
قتل 8 اشخاص ونجا 13 آخرين جراء اندلاع النيران في منطاد كان ينقل 21 شخصا جنوب البرازيل، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في البلاد خلال أيام.