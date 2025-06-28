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أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)
أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)
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أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)

منوعات

2025-06-28 | 11:29
أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)
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Aljadeed
أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)


في مشهد غريب ومثير للدهشة ظهرت "أنحف سيارة في العالم" في شوارع إيطاليا ضمن فعالية "Panda a Pandino" السنوية، حيث فاجأ ميكانيكي إيطالي يُدعى أندريا مارازي الجميع بتصميمه الفريد من نوعه: سيارة بعرض لا يتجاوز 48 سنتيمترًا فقط!.
السيارة، التي أطلق عليها المعجبون اسم "Panda for One"، صُممت خصيصًا كنسخة متطرفة من سيارة Fiat Panda الشهيرة، لكنها تكاد تكون بعرض شخص واحد فقط – وهذا بالفعل ما حدث، فهي تتسع بالكاد للسائق دون أي راكب آخر.

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