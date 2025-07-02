الفجيرة تدشن أول شارع موسيقي على أنغام بيتهوفن (فيديو)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مشروعا غير مسبوق في يحمل اسم "الشارع الموسيقي" على أحد شوارع إمارة الفجيرة.



مشروع الشارع الموسيقى، الذي يمتد بطول 750 مترًا في شارع الشيخ خليفة، تم تصميمه ليحوّل احتكاك عجلات السيارات بسطح الطريق إلى نغمات موسيقية تعزف تلقائيًا مقطعًا من السيمفونية التاسعة للموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، بحيث يعيش السائق والركاب تجربة سمعية غير مألوفة في كل مرور.



ويعد "الشارع الموسيقي" نقلة نوعية في دمج الفن العام، حيث لا يقتصر الغرض منه على الإبهار أو الترفيه، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع الإبداع، وتحويل حتى أكثر اللحظات روتينية إلى تجربة حسيّة غنية.