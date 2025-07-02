الفجيرة تدشن أول شارع موسيقي على أنغام بيتهوفن (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نجح مطورو المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة في بناء أول روبوت بشري مزود بحقيبة نفاثة قادرة على الطيران.
توصلت العديد من الأبحاث إلى أن توقيت تناول العشاء قد يسبب السكري والسمنة، ويؤثر بشكل كبير على جودة النوم.
يضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العطور إلى القائمة المتزايدة من السلع التي تحمل اسمه، مما يثير تساؤلات جديدة بشأن استغلاله المنصب الرئاسي للترويج لمنتجات تثريه هو وعائلته.