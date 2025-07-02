كالصواريخ.. صخور تجتاح شلالاً ونجاة فتاتين (فيديو)

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

"في إطار سعيها الدائم للمحافظة على سلامة منشآتها ومعاملها لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وضمان استمرارية تشغيلها بشكل منتظم وفعّال، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.

وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية".