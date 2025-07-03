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طقس لبنان: إستقرار نسبي بدرجات الحرارة
طقس لبنان: إستقرار نسبي بدرجات الحرارة
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طقس لبنان: إستقرار نسبي بدرجات الحرارة

منوعات

2025-07-03 | 02:34
طقس لبنان: إستقرار نسبي بدرجات الحرارة
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Aljadeed
طقس لبنان: إستقرار نسبي بدرجات الحرارة

يؤثر طقس صيفي حار معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.


وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر. 
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪.
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرق البلاد.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa.
- الانقشاع: جيد.
- حال البحر: منخفض (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الجمعة: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- السبت: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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"في إطار سعيها الدائم للمحافظة على سلامة منشآتها ومعاملها لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وضمان استمرارية تشغيلها بشكل منتظم وفعّال، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صباح يوم الأربعاء الواقع في 3 تموز 2025، بأعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، وذلك لإزالة الوحول والأتربة والأعشاب والأغصان اليابسة التي تراكمت فيها خلال السنوات الست الماضية.
ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.
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ومن المتوقع أن تستمر أعمال التنظيف نحو عشرة أيام، ما يقتضي توقف معمل شارل حلو – جون عن إنتاج الكهرباء طوال هذه الفترة.
وإذ تؤكد المصلحة أن هذه الأعمال ضرورية للمحافظة على كفاءة الإنتاج وسلامة التشغيل، فإنها تؤكد حرصها على استكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة تشغيل المعمل وفق كميات المياه المتوفرة فور الانتهاء من الأعمال الفنية".

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