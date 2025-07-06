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عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)
عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)
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عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)

منوعات

2025-07-06 | 11:08
عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)
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Aljadeed
عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ نفذها رجلان في العاصمة الفرنسية باريس، خلال حريق اندلع في أحد منازل المدينة.
وتظهر لقطات كيف خاطر الرجلان بحياتهما لمساعدة عائلة في المنزل، الذي اشتعلت فيه النيران فجأةً، على الإخلاء إلى شقة مجاورة لتجنب الإصابات.

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