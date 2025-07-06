عملية إنقاذ بطولية في باريس (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
شهدت مدينتا ريزه وطرابزون في شمال شرق تركيا ظاهرة طبيعية غريبة أدهشت السكان المحليين والسياح على حد سواء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ففي تمّوز، وبينما تشهد البلاد ذروة فصل الصيف، غطت الثلوج المناطق الجبلية في هاتين المدينتين، ما خلق مشهدًا طبيعيًا غير مألوف وساحر.وتأتي هذه الظاهرة في وقت تتعرض فيه مناطق أخرى من تركيا لحرائق غابات مدمرة، ما يزيد من غرابة وتباين الأحوال الجوية في البلاد.
أصيبت امرأة خمسينية بجروح خطيرة في ذراعها إثر تعرضها لهجوم من أسد داخل حديقة حيوانات "دارلينغ داونز" في ولاية كوينزلاند الأسترالية، صباح الأحد.
أثار أسد هارب حالة من الذعر في أحد شوارع مدينة لاهور، شرقي باكستان، بعدما فرّ من منزل مالكيه وهاجم امرأة وطفلين في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.وأظهرت لقطات الفيديو، الأسد وهو يقفز من فوق سور المنزل، ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلا، لينقض عليها ويطرحها أرضا، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ السيدة وتخليصها من الأسد.