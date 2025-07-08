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أثناء الإقلاع.. محرك طائرة يبتلع رجلاً!
أثناء الإقلاع.. محرك طائرة يبتلع رجلاً!
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أثناء الإقلاع.. محرك طائرة يبتلع رجلاً!

منوعات

2025-07-08 | 13:45
أثناء الإقلاع.. محرك طائرة يبتلع رجلاً!
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Aljadeed
أثناء الإقلاع.. محرك طائرة يبتلع رجلاً!

أغلق مطار بيرغامو الإيطالي مؤقتاً، الثلاثاء، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع.

ويوفر المطار رحلات طيران منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.

وقالت إدارة المطار في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (08:20 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش) "بسبب مشكلة في ممر الطائرات"، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا بالمطار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا أثناء إقلاعها.

ولم تدل شرطة بيرغامو بتعليق أيضا.

ونقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عن مسؤولين بالمطار القول إنه يبدو أن شخصا ما ركض على المدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم شفطه إلى داخل المحرك.

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