على ارتفاع 1500 متر.. لاعب جمباز يؤدي حركة خطيرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لاعب جمباز روسي وهو يؤدي حركة خطيرة على عارضة معلقة أسفل منطاد، على ارتفاع يصل إلى 1500 متر فوق سطح . وقد نفذ هذه الحركة من دون استخدام أي وسائل أمان أو مظلة.