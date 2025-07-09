على ارتفاع 1500 متر.. لاعب جمباز يؤدي حركة خطيرة (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن "المسافرين عبر المطارات المحلية لن يطلب منهم بعد الآن خلع أحذيتهم أثناء التفتيش الأمني"، منهية "بذلك إجراء استمر لما يقرب من 20 عاماً".
أغلق مطار بيرغامو الإيطالي مؤقتاً، الثلاثاء، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع.
اندلع حريق هائل أتى على حوالى 3000 هكتار من الغابات، خصوصاً في متنزه "الس بورتس" الطبيعي في "باولس" قرب تاراغونا في شمال شرق إسبانيا.