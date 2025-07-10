خرج بالخطأ الى الشارع.. روبوت يتجول "بحذر" في ديترويت (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
يفضل بعض الأشخاص من ضعاف السمع عدم استخدام وسائل المساعدة على السمع على اعتبار أنها تجعلهم يبدون أكبر سناً أو تؤثر سلبياً على حياتهم الاجتماعية.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المغرب، بعد أن ظهر فيه فريق طبي يرقص داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة، على أنغام موسيقى شعبية، وسط اتهامات بعدم احترام أخلاقيات المهنة والاستهتار بصحة المريض.
حصد ساندويش "الشاورما" المرتبة الأولى كأفضل ساندويش في العالم، وذلك بحسب تصنيف موقع Taste Atlas