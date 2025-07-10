خرج بالخطأ الى الشارع.. روبوت يتجول "بحذر" في ديترويت (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المغرب، بعد أن ظهر فيه فريق طبي يرقص داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة، على أنغام موسيقى شعبية، وسط اتهامات بعدم احترام أخلاقيات المهنة والاستهتار بصحة المريض.