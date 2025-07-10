هل أصابكم جنون "لابوبو".. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)

بعدما تحولت دمية "لابوبو" الى ظاهرة عالمية، قال تقرير لوكالة بأن هذه الدمى تحولت الى رمز جديد للقوة الصينية. هذه الدمية صنعتها شركة "بوب مارت"، وبحسب التقرير تطبيق تيك توك مهد الطريق لصعود لابوبو وساهم في تغيير الصورة النمطية للمنتجات الصينية، حتى أصبح هذا المنتج من "الأساسيات" لشباب .



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