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هل أصابكم جنون &quot;لابوبو&quot;.. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)
هل أصابكم جنون "لابوبو".. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)
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هل أصابكم جنون "لابوبو".. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)

منوعات

2025-07-10 | 12:07
هل أصابكم جنون "لابوبو".. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)
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Aljadeed
هل أصابكم جنون "لابوبو".. ما سر هذه الظاهرة؟ (فيديو)

بعدما تحولت دمية "لابوبو" الى ظاهرة عالمية، قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هذه الدمى تحولت الى رمز جديد للقوة الناعمة الصينية. هذه الدمية صنعتها شركة "بوب مارت"، وبحسب التقرير تطبيق تيك توك مهد الطريق لصعود لابوبو وساهم في تغيير الصورة النمطية للمنتجات الصينية، حتى أصبح هذا المنتج من "الأساسيات" لشباب العالم.

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