الصين تخترع نحلا آليا (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
في مشهد طريف أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر ذكر غوريلا في إحدى حدائق أوغندا وهو يلمس شعر فتاة، ما أثار غيرة "زوجته" التي سارعت إلى معاقبته بالعراك أمام الحضور. شاهد الفيديو:
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل. ويذكر أن موجة حرّ محتملة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.
أقرّت السعودية إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مواد التعليم العام بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026 في إطار رؤية تعليمية تكرس بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزز تنافسية البلاد عالمياً في المجال الرقمي، وهي خطوة وصفها متخصصون بـ"الاستراتيجية".