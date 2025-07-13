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بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!
بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!
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بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!

منوعات

2025-07-13 | 07:03
بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!
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Aljadeed
بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!

في مشهد طريف أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر ذكر غوريلا في إحدى حدائق أوغندا وهو يلمس شعر فتاة، ما أثار غيرة "زوجته" التي سارعت إلى معاقبته بالعراك أمام الحضور.

شاهد الفيديو:

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