بالفيديو: غوريلا ولّع نار الغيرة بلمسة!

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل. ويذكر أن موجة حرّ محتملة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.
ابتكر علماء صينيون نحلًا آليًا عبر ربط جهاز تحكم دماغي بدقة 74 ميغابكسل بنحل حقيقي، ما يسمح له بالتحكم عن بُعد في فصوصه البصرية باستخدام نبضات كهربائية.يستجيب النحل لأوامر الطيران يسارًا ويمينًا وأمامًا وخلفًا بدقة تصل إلى 90%.يتضمن هذا الجهاز الصغير جهاز استقبال للأشعة تحت الحمراء ودوائر دقيقة مرنة أرق من أجنحة الحشرات.يمكن لهذه النحلات الطيران لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات وحمل حمولة تصل إلى 80% من وزنها، ما يجعلها مثالية لمهام الاستطلاع والمراقبة والبحث والإنقاذ.
أقرّت السعودية إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مواد التعليم العام بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026 في إطار رؤية تعليمية تكرس بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزز تنافسية البلاد عالمياً في المجال الرقمي، وهي خطوة وصفها متخصصون بـ"الاستراتيجية".