بعد الهزيمة.. مدرب باريس سان جرمان يصفع مهاجم تشلسي! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
حولت ألمانيا 1000 طائرة مسيّرة إلى تحفة ثلاثية الأبعاد وقامت الطائرات المسيّرة بإنشاء 16 صورة خلابة أذهلت الحضور.وعلى مدار 20 دقيقة، تحوّلت السماء إلى لوحة مضيئة على الرغم من قلق المنظمين من التهديد الذي تمثله الرياح غير المتوقعة، إلا أن الحدث مرّ دون أي خلل تقني.
يديو يوثق اصطدام دوامة مائية قادمة من البحر بإحدى المنشآت الساحلية، حيث ارتفع منسوب المياه في نهري كويغليانو وليتيمبرو بشكل حاد، وفي المنطقة الواقعة بين جنوة وسافونا، وصل منسوب الأمطار إلى 150 ملم.
في مشهد طريف أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر ذكر غوريلا في إحدى حدائق أوغندا وهو يلمس شعر فتاة، ما أثار غيرة "زوجته" التي سارعت إلى معاقبته بالعراك أمام الحضور. شاهد الفيديو: