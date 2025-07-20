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حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!
حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!
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حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!

منوعات

2025-07-20 | 15:00
حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!
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Aljadeed
حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!

اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة إلى أتلانتا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع.

الرحلة رقم DL446، والتي كانت تُسيّر باستخدام طائرة من طراز بوينغ 767-400 (رقم التسجيل N836MH)، غادرت المطار قبل أن تُرصد ألسنة لهب تنبعث من المحرك الأيسر للطائرة.

وسجلت مقاطع فيديو التُقطت من الأرض مشاهد للحريق أثناء تحليق الطائرة فوق جنوب لوس أنجلوس، قبل أن تعود وتهبط بسلام في مطار لوس أنجلوس.

ولم تُسجل أي إصابات في الحادث. وقد استقبلت فرق الإطفاء الطائرة على المدرج، وأكدت أنه تم إخماد النيران. وأفاد ركاب الطائرة بأنهم حافظوا على هدوئهم بفضل التحديثات المستمرة من قبل قائد الطائرة.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فتح تحقيق في الحادث. وتبلغ الطائرة من العمر قرابة 25 عامًا، وتعمل بمحركين من طراز General Electric CF6.

ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه لشركة دلتا هذا العام، إذ سبق أن اندلع حريق في محرك طائرة من طراز إيرباض A330neo (الرحلة DL105) في 1 يناير، ما أجبرها على العودة إلى أتلانتا بعد إقلاعها في اتجاه ساو باولو.

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