وفاة المصارع الأميركي الشهير هالك هوغن عن 71 عاما

أظهر مقطع فيديو أكثر من 650 سيارة كلاسيكية إجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس في النسخة الـ18 من فعالية "Traversée de Paris" الصيفية!

من ڤنسين شرق العاصمة إلى مودون غربها، عشاق السيارات القديمة اجتمعوا للاحتفال بالشغف والحنين. ومن بين أبرز السيارات رولس رويس من طراز 1935 و رينو من طراز 1933 وبعضها يعود الى عام 1903.