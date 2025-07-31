هربت قبل الزلزال.. نفوق حيتان عملاقة عند الشاطئ (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أفادت صحيفة عكاظ بإصابة أكثر من 23 شخصاً بجروح متفرقة، بعضها خطير، نتيجة سقوط لعبة داخل متنزه ترفيهي بمدينة الطائف السعودية.
يسيطر على لبنان طقس صيفي حار معتاد انما رطب جداً، فيما تتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال رذاذ محلي.
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا نتائج واعدة لعلاج تجريبي يستخدم الخلايا الجذعية لاستعادة إنتاج الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول، ما قد يغنيهم مستقبلا عن الحاجة للعلاج بالأنسولين.