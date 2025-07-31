هربت قبل الزلزال.. نفوق حيتان عملاقة عند الشاطئ (فيديو)



ألقى سكان مدينة تاتياما اليابانية نظرة الوداع على أربعة حيتان جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.

وكانت الحيتان قد جنحت على الشاطئ قبل يوم واحد فقط من وقوع الزلزال الذي ضرب شرق ، وصُنف من بين أقوى الزلازل المسجلة، متسبباً بموجات تسونامي عبرت .