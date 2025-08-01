طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية

وفي التفاصيل :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج ٨٠ سم (يرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الاحد: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س