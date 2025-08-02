"وحش" يُحدث انفجاراً مدوياً.. "ناسا" توثّق!

أظهر مقطع جديد من وكالة "ناسا" مشهداً صادماً يوثق ثقباً نادراً وهو يلتهم نجماً ويتسبب في انفجار كوني مدوّ.

ورصد علماء الفلك ما يعتقدون أنه نوع نادر للغاية من الثقوب السوداء، يعرف بـالحلقة المفقودة ويطلق عليه اسم وحش كوني، وفق ما نقله موقع «Live Science».



ويقع هذا الثقب الأسود المسمى HLX-1 على بعد أربعمائة وخمسين مليون سنة ضوئية من ، عند الحافة الخارجية للمجرة NGC 6099.



وتُظهر الرسوم المتحركة التي أنشأها العلماء، اللحظة النادرة التي مزق فيها الثقب الأسود المشتبه في كونه من النوع متوسط الكتلة (IMBH) والمعروف HLX-1 نجمًا، ما أدى إلى انفجار هائل.



وما يجعل هذا الرصد استثنائيا هو أنه يقدم أدلة قوية على وجود الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، تلك الحلقة المفقودة في سلسلة تطور الثقوب السوداء بين الصغيرة والعملاقة.