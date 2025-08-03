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بالفيديو: نجل الرئيس &quot;مولّعها&quot;.. Habibi Come To Lebanon
بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon
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بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon

منوعات

2025-08-03 | 04:53
بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon
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Aljadeed
بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon

رحّب الفنان كريم نور بنجل رئيس الجمهورية اللبنانية، خليل عون، خلال حفله في بيروت، وسط أجواء احتفالية لافتة، على وقع عبارة "Habibi come to Lebanon"

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