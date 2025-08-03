بالفيديو: نجل الرئيس "مولّعها".. Habibi Come To Lebanon

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
ثار بركان كراشينينيكوف في أقصى شرق روسيا للمرة الأولى منذ 600 عام، وفق وكالة الإعلام الروسية، في حدث نادر يُعتقد أنه مرتبط بالزلزال العنيف الأسبوع الماضي. شاهد الفيديو:
أظهر مقطع جديد من وكالة "ناسا" مشهداً صادماً يوثق ثقباً أسود نادراً وهو يلتهم نجماً ويتسبب في انفجار كوني مدوّ.
في سابقة طبية عالمية، تم اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل لدى امرأة من منطقة كولار بولاية كارناتاكا في جنوب الهند.