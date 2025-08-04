روبوت يقطع الطريق بعفوية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يشهد أطباء الطوارئ يوميًا حالات صحية مقلقة لا يتنبه لها كثيرون، رغم أنها قد تكون مؤشرات على أمراض خطيرة أو مهددة للحياة.ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "تايم"، يحذر الأطباء من تجاهل 8 أعراض تستوجب التوجه الفوري إلى المستشفى، أبرزها:
قد يبدو استخدام الحشرات لإيقاف الشيخوخة فكرة مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، إلا أن باحثين من جامعة ليستر البريطانية يدعون أن نوعا معينا من الدبابير قد يكون المفتاح لذلك – وهو "الدبور الجوهري".
رحّب الفنان كريم نور بنجل رئيس الجمهورية اللبنانية، خليل عون، خلال حفله في بيروت، وسط أجواء احتفالية لافتة، على وقع عبارة "Habibi come to Lebanon"شاهد الفيديو: