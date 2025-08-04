روبوت يقطع الطريق بعفوية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "روبوتًا" يركض بعفوية في أحد شوارع دبي، كما لو كان يمارس رياضة المشي الصباحية.



وفي لحظة مفاجئة، اضطر أحد السائقين المسرعين إلى التوقف فجأة، وظهر في المقطع وهو يصرخ بدهشة: "يا رجل، ماذا يحدث؟"، في عفوي أثار تفاعلاً واسعاً