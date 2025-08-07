وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص كان قد سرقه منه في العاصمة البريطانية، لندن.وحقق المقطع إنتشارًا وتفاعلًا واسعًا.
أطلقت حديقة حيوانات ألبورغ، الواقعة في شمال الدنمارك، دعوة وصفت بـ"الغريبة"، تطلب فيها السكان بالتبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة مثل الأرانب والخنازير الغينية والدجاج، لاستخدامها كغذاء طبيعي للحيوانات المفترسة مثل الأسود داخل الحديقة.
في خطوة فريدة لمواجهة انتشار الثعابين الغازية في ولاية فلوريدا الأميركية، لجأ علماء أميركيون إلى استخدام أرانب آلية تعمل بالطاقة الشمسية، لمحاكاة حركة وسلوك الارانب البرية، وجذب الثعابين البورمية الضخمة التي تُهدد الحياة البرية في منطقة ""إيفرغليدز"، بحسب ABC news.