وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"

افتُتح في بكين أول مركز تسوق روبوتي في الصين، الذي يضم نُدُلاً بشريين وفرق موسيقية روبوتية.

المركز يشمل أيضًا صيدلية ومستودعًا، ويتيح بيع وتأجير الروبوتات بأسعار تتراوح بين 2000 يوان صيني (278 دولارًا أمريكيًا) إلى ملايين اليوانات.

ويقدم المركز نموذج بيع جديد يدمج المبيعات والخدمة وقطع الغيار واستطلاعات آراء العملاء، في خطوة نحو المستقبل بتكنولوجيا مبتكرة.