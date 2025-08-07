بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!

افتُتح في بكين أول مركز تسوق روبوتي في الصين، الذي يضم نُدُلاً بشريين وفرق موسيقية روبوتية.المركز يشمل أيضًا صيدلية ومستودعًا، ويتيح بيع وتأجير الروبوتات بأسعار تتراوح بين 2000 يوان صيني (278 دولارًا أمريكيًا) إلى ملايين اليوانات.ويقدم المركز نموذج بيع جديد يدمج المبيعات والخدمة وقطع الغيار واستطلاعات آراء العملاء، في خطوة نحو المستقبل بتكنولوجيا مبتكرة.
أطلقت حديقة حيوانات ألبورغ، الواقعة في شمال الدنمارك، دعوة وصفت بـ"الغريبة"، تطلب فيها السكان بالتبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة مثل الأرانب والخنازير الغينية والدجاج، لاستخدامها كغذاء طبيعي للحيوانات المفترسة مثل الأسود داخل الحديقة.
في خطوة فريدة لمواجهة انتشار الثعابين الغازية في ولاية فلوريدا الأميركية، لجأ علماء أميركيون إلى استخدام أرانب آلية تعمل بالطاقة الشمسية، لمحاكاة حركة وسلوك الارانب البرية، وجذب الثعابين البورمية الضخمة التي تُهدد الحياة البرية في منطقة ""إيفرغليدز"، بحسب ABC news.