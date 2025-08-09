الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حرب على الجرذان!
حرب على الجرذان!
A-
A+

حرب على الجرذان!

منوعات

2025-08-09 | 15:33
حرب على الجرذان!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حرب على الجرذان!

تشن نيويورك حرباً شاملة على الجرذان المنتشرة في كل أنحاء المدينة، في الأرصفة والحدائق والأزقة، ومن بين الأساليب المستخدمة في هذه المعركة: إزالة مصادر غذاء هذه القوارض في محاولة للتقليل من أعدادها.

هذا الحرمان من الغذاء من خلال التخلص من النفايات في الشوارع وإغلاق مداخل المباني وزيادة الوعي بين السكان يسبب إجهادا فسيولوجيا للجرذان، ما ينعكس انخفاضا في معدلات تكاثرها.

توضح كارولين براغدون، مديرة العمليات في قسم مكافحة الآفات في بلدية نيويورك: "ربما يُجبرها ذلك على البحث عن الطعام في أماكن أبعد"، لكن "ذريتها تتناقص وهذا الانخفاض في التكاثر يؤدي إلى تراجع نشاط الجرذان".

تُلاحظ هذه الظاهرة في إطار برنامج تجريبي يُنفذ في حي هارلم شمال مانهاتن. تختبر البلدية مقاربات مُدمجة عدة، بينها تطبيقات لرسم خرائط نشاط القوارض ووسائل كيميائية لمنع التكاثر.

تقول جيسيكا سانشيز، وهي من سكان هارلم تبلغ 36 عاما: "مهما كانت الطريقة التي تستخدمها، فإنها فعّالة. في السابق، عندما كنتُ أُخرج القمامة، كانت الجرذان تهرول تحت قدميّ. حتى أنني كنتُ أخشى ترك ابني على الأرض. هذا من دون التطرق إلى الرائحة".

وتجد الجرذان التي يشبه نظامها الغذائي نظام البشر إذ يتركز على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، طعامها عادةً في القمامة المتروكة على الأرصفة وفي صناديق القمامة الممتلئة.

وقد ساهم هذا الكم الهائل من الطعام في تكاثرها السريع وكثافة أعدادها، إذ يمكن أن تلد الجرذة الواحدة ما يصل إلى اثني عشر صغيرا في كل حمل، بمعدل خمس إلى سبع حالات حمل سنويا، ما يُفسر صعوبة الحد من تكاثرها.

تقول كارولين براغدون إن "تقليص مصادر حصولها على الطعام هو الإجراء الأكثر فعالية اليوم".
 
 
 

اقرأ ايضا في منوعات

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)
Play
06:02

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)

تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.

06:02

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)

تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.

لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك
03:05

لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك

مع اشتداد حرارة الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من دول العالم، تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الآثار الصحية المرتبطة بالحر الشديد، خصوصا في ظل تصاعد التغيرات المناخية التي تجعل من فصول الصيف أكثر تطرفا عاما بعد عام.


03:05

لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك

مع اشتداد حرارة الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من دول العالم، تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الآثار الصحية المرتبطة بالحر الشديد، خصوصا في ظل تصاعد التغيرات المناخية التي تجعل من فصول الصيف أكثر تطرفا عاما بعد عام.


بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!
2025-08-07

بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص كان قد سرقه منه في العاصمة البريطانية، لندن.
وحقق المقطع إنتشارًا وتفاعلًا واسعًا.

2025-08-07

بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص كان قد سرقه منه في العاصمة البريطانية، لندن.
وحقق المقطع إنتشارًا وتفاعلًا واسعًا.

اخترنا لك
أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)
06:02
لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك
03:05
بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!
2025-08-07
وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025