لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك

وفي هذا السياق، قدمت كلية الطب بجامعة في غرينادا 5 نصائح مهمة تساعد على التعامل السليم مع درجات الحرارة المرتفعة، وتحسين نمط الحياة خلال الصيف، سواء في المنزل أو أثناء التنقل والسفر.

1- قضاء وقت أطول بالأماكن الباردة للوقاية

تشير كلية الطب إلى أن التعرض المباشر لحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى أعراض مثل الإرهاق والغثيان والدوار وتشنجات العضلات والصداع، وجميعها مؤشرات على الإجهاد الحراري. ولتفادي هذه الأعراض، يُنصح بالبقاء داخل أماكن مكيفة أو باردة قدر الإمكان.

وفي حال كان لا بد من الخروج في الأوقات ، يجب الالتزام بشرب الماء بانتظام، وترطيب البشرة بالماء البارد، لتخفيض حرارة الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

2- شرب الماء بكميات كافية على مدار

شرب الماء بكميات كافية لا يُعد رفاهية في الصيف، بل ضرورة صحية للحفاظ على التركيز وأداء الوظائف الحيوية. وتنصح كلية طب غرينادا بتناول ما بين 8 و12 من الماء يوميا، خاصة مع ازدياد معدل التعرق خلال الحر الشديد.

ويمكن تحسين نكهة الماء بطريقة صحية بإضافة شرائح الليمون أو الفواكه الطازجة، مما يجعل شرب الماء أكثر متعة وارتباطا بالانتعاش.

3- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء تُسهم الأطعمة الصيفية مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، التوت في ترطيب الجسم وتزويده بفيتامينات ضرورية. كما يُنصح بالإكثار من تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف، والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على توازن الجسم في ظل الطقس الحار.