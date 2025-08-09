الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك
لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك
A-
A+

لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك

منوعات

2025-08-09 | 03:05
لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا تدع لهيب الصيف يؤذيك... هكذا تحافظ على صحتك

مع اشتداد حرارة الصيف ووصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من دول العالم، تزداد الحاجة إلى الوعي بأساليب الوقاية من الآثار الصحية المرتبطة بالحر الشديد، خصوصا في ظل تصاعد التغيرات المناخية التي تجعل من فصول الصيف أكثر تطرفا عاما بعد عام.

وفي هذا السياق، قدمت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا 5 نصائح مهمة تساعد على التعامل السليم مع درجات الحرارة المرتفعة، وتحسين نمط الحياة خلال الصيف، سواء في المنزل أو أثناء التنقل والسفر.
 

1- قضاء وقت أطول بالأماكن الباردة للوقاية

تشير كلية الطب إلى أن التعرض المباشر لحرارة الشمس المرتفعة قد يؤدي إلى أعراض مثل الإرهاق والغثيان والدوار وتشنجات العضلات والصداع، وجميعها مؤشرات على الإجهاد الحراري. ولتفادي هذه الأعراض، يُنصح بالبقاء داخل أماكن مكيفة أو باردة قدر الإمكان.

وفي حال كان لا بد من الخروج في الأوقات الحارة، يجب الالتزام بشرب الماء بانتظام، وترطيب البشرة بالماء البارد، لتخفيض حرارة الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

2- شرب الماء بكميات كافية على مدار اليوم

شرب الماء بكميات كافية لا يُعد رفاهية في الصيف، بل ضرورة صحية للحفاظ على التركيز وأداء الوظائف الحيوية. وتنصح كلية طب غرينادا بتناول ما بين 8 و12 كوبا من الماء يوميا، خاصة مع ازدياد معدل التعرق خلال الحر الشديد.

ويمكن تحسين نكهة الماء بطريقة صحية بإضافة شرائح الليمون أو الفواكه الطازجة، مما يجعل شرب الماء أكثر متعة وارتباطا بالانتعاش.

3- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء

تُسهم الأطعمة الصيفية مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، التوت في ترطيب الجسم وتزويده بفيتامينات ضرورية. كما يُنصح بالإكثار من تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف، والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على توازن الجسم في ظل الطقس الحار.

4- اختيار الأوقات الملائمة لممارسة التمارين

ترتفع احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري عند ممارسة التمارين البدنية في ذروة الحرارة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على القلب والعضلات. لذا، يُفضل ممارسة الرياضة في الأوقات الأكثر برودة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

كما يُنصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة، وتجنب التمارين الشاقة في الهواء الطلق. ويمكن الاستعاضة عنها برياضات داخلية مثل السباحة واليوغا، أو تدريبات القوة في صالات رياضية مكيفة.

5- التخطيط الذكي لرحلات الصيف مع مراعاة الصحة العامة

عند التحضير للسفر خلال أشهر الصيف، ينبغي الاطلاع على أحوال الطقس في الوجهة المقصودة، وتحضير الملابس والمستلزمات وفقا لذلك. وتشمل الأدوات الموصى بها:

  • زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام
  • واقٍ شمسي
  • قبعة
  • نظارات شمسية
  • أقراص تعويض المعادن التي قد تُفقد نتيجة التعرق

التخطيط الجيد لا يحسن التجربة فحسب، بل يحمي المسافرين من الآثار الصحية المرتبطة بالتنقل تحت أشعة الشمس الحارقة.

اقرأ ايضا في منوعات

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)
Play
06:02

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)

تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.

06:02

أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)

تعرض لاعب فريق "ذا سترونغيست" البوليفي، خوان غودوي، لإصابة مؤلمة وغير متوقعة بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظات الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي بلومينغ في الدوري البوليفي الممتاز.

بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!
2025-08-07

بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص كان قد سرقه منه في العاصمة البريطانية، لندن.
وحقق المقطع إنتشارًا وتفاعلًا واسعًا.

2025-08-07

بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطن سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص كان قد سرقه منه في العاصمة البريطانية، لندن.
وحقق المقطع إنتشارًا وتفاعلًا واسعًا.

وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"
2025-08-07

وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"

افتُتح في بكين أول مركز تسوق روبوتي في الصين، الذي يضم نُدُلاً بشريين وفرق موسيقية روبوتية.
المركز يشمل أيضًا صيدلية ومستودعًا، ويتيح بيع وتأجير الروبوتات بأسعار تتراوح بين 2000 يوان صيني (278 دولارًا أمريكيًا) إلى ملايين اليوانات.
ويقدم المركز نموذج بيع جديد يدمج المبيعات والخدمة وقطع الغيار واستطلاعات آراء العملاء، في خطوة نحو المستقبل بتكنولوجيا مبتكرة.

2025-08-07

وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"

افتُتح في بكين أول مركز تسوق روبوتي في الصين، الذي يضم نُدُلاً بشريين وفرق موسيقية روبوتية.
المركز يشمل أيضًا صيدلية ومستودعًا، ويتيح بيع وتأجير الروبوتات بأسعار تتراوح بين 2000 يوان صيني (278 دولارًا أمريكيًا) إلى ملايين اليوانات.
ويقدم المركز نموذج بيع جديد يدمج المبيعات والخدمة وقطع الغيار واستطلاعات آراء العملاء، في خطوة نحو المستقبل بتكنولوجيا مبتكرة.

اخترنا لك
أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)
06:02
بعد سرقة هاتفه.. مواطن سعودي يستعيده بالقوة!
2025-08-07
وداعًا للإنسان.. مطعم ومركز تسوّق "روبوتي"
2025-08-07
إعلان غريب.. "تبرعوا بحيواناتكم الأليفة لإطعام الأسود"!
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025