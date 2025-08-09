أثناء احتفاله بهدف الفوز.. أُصيب بمفرقعات نارية! (فيديو)

"AGRESIÓN"



Porque la barra de The Strongest tiró petardos a los jugadores y una bengala impactó en el jugador Juan Godoy en el del partido ante Blooming por la Liga de Bolivia. Lo hizo pija al jugador, son unos violentos hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/SMGmNMRQJl https://t.co/b6yCM8vye8