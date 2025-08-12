الأخبار
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

منوعات

2025-08-12 | 05:35
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
Aljadeed
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل صورة لخاتم الخطوبة مع تعليق قالت فيه: "نعم، أوافق في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وجاء إعلان الخطوبة ليُشعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقت العائلة موجة واسعة من التهاني والتبريكات من الأصدقاء والعائلة وجماهيرهما حول العالم.

وتعود قصة لقاء الثنائي إلى صيف قبل تسع سنوات، عندما التقت جورجينا برونالدو صدفة في متجر "غوتشي"، والآن يشرع الثنائي في التخطيط لحفل زفافهما المنتظر.
 

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!
07:08

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة فرار حصان من صاحبه بعربة بطيخ، في العاصمة السورية دمشق وقد اندفع سريعا بالعربة متسبباً بفوضى وحالة ذهول بين المارة والسائقين.

07:08

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة فرار حصان من صاحبه بعربة بطيخ، في العاصمة السورية دمشق وقد اندفع سريعا بالعربة متسبباً بفوضى وحالة ذهول بين المارة والسائقين.

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
05:35

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

05:35

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
Play
15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

15:04

أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

مشهد غريب في السماء قريبًا
07:08
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
05:35
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
15:04
مشهد غريب في السماء قريبًا
2025-08-11

